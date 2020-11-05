В одной из московских квартир взорвался электросамокат на зарядке

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В одной из квартир в Москве произошел взрыв электросамоката.

Инцидент случился в то время, когда транспортное средство находилось на зарядке. По словам спасателей, хлопок произошел в доме №16 по улице Электролитный проезд.

Во время зарядки произошел хлопок аккумулятора, после чего он загорелся - вспыхнули личные вещи и мебель хозяев. На вызов приехали пожарные, которые оперативно потушили огонь.

Никто из жильцов во время происшествия не пострадал, сообщает телеканал «360».

Напомним, минувшим летом в Санкт-Петербурге местный житель напал на владельца электросамоката в лифте многоквартирного дома.

После того, как нападавший скрылся от собственника самоката, пострадавший успел обратиться в органы внутренних дел. Информация, полученная потерпевшим, помогла полицейским оперативно задержать вооруженного шилом грабителя.