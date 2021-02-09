В ОАЭ построят храм трех религий

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В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби будет построен храм трех авраамических религий - общее наименование для иудаизма, христианства и ислама. Об этом сообщил посол ОАЭ в России Мухаммад Аль Джабер.

Посол заявил, что открытие храма запланировано на 2022 год. Он будет называться «Дом семьи Авраама». Дипломат отметил, что религиозный комплекс станет местом обучения, диалога и богослужений и будет помогать сближению людей всех религий. При этом Джабер отметил сходство между Россией и ОАЭ, подчеркнув, что в обеих странах мирно соседствуют люди разных вероисповеданий, пишет «РИА Новости».

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