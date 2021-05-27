В Нью-Йорке появился провокационный рекламный баннер на русском языке

Люди

Российские ученые, переехавшие жить и работать в Америку, получили «спецпослание» от соотечественников. На одной из центральных улиц Нью-Йорка появился рекламный баннер с изображением первого космонавта планеты Юрия Гагарина со слоганом «Гордимся вашими успехами. И ждём вас дома».

Судя по всему, авторами данной работы стали организаторы научно-практической конференции TECH WEEK MOSCOW.

Мерцающий баннер сразу же привлёк внимание русскоговорящих жителей Нью-Йорка, о нём активно говорят в социальных сетях, тем временем столкнувшиеся с посланием иностранцы лезут за объяснением в онлайн-словари.

А сама Россия заинтересована в возвращении «учёных умов» на Родину?