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В новосибирском аэропорту сняли с рейса размахивавшего руками матершинника
22 июня, 2021 04:30
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Новосибирске транспортные полицейские сняли с самолета, который готовился к полету в Новый Уренгой, неадекватного пассажира.
В линейный отдел поступило сообщение о том, что на борту находится пассажир, который ведет себя неадекватно. 40-летний житель Красноярского края выражался грубой нецензурной бранью в адрес окружающих и размахивал руками.
Командир экипажа принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета.
В отношении авиапассажира полицейские составилипротоколы об административных правонарушениях, сообщает РИА «Новости».
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