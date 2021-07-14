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В Новой Зеландии зима в самом разгаре
14 июля, 2021 10:05
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Pixabay
В то время, как в России и Европе воцарилась египетская жара, в Новой Зеландии зима в самом разгаре: из-за морозной погоды отменяется и задерживается движение поездов.
Сообщается, что на некоторых участках железных дорог отменяется движение поездов.
Температура воздуха в некоторых районах Новой Зеландии опускалась до -7,8 градусов Цельсия. Морозная погода вызвала гололед на дорогах, пишет «РИА Новости».
Лето в Южном полушарии длится с декабря по февраль, а зима - с июня по август.
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