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В Ногинске начали разбирать поврежденную взрывом газа часть дома
5 октября, 2021 18:56
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mosreg.ru
Строители демонтируют конструктивные элементы второго подъезда поврежденного дома, который взорвался на улице 28 Июня, 9А, сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Рабочие уже разобрали участок кровли, теперь предстоят работы по демонтажу плит перекрытий верхних этажей, балконов, наружных стен и внутренних перегородок квартир 9 этажа. На выходных было извлечено имущество и ценности собственников разрушенных квартир.
Утром 8 сентября в девятиэтажном жилом доме в Ногинске взорвался бытовой газ, в результате чего обрушились перекрытия с первого по пятый этаж и наружные стены. Погибли десятилетний мальчик, а также две девушки (20-летняя Анастасия Иванова и 21-летняя Ксения Казарова).
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