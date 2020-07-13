Общество
В Нижегородской области при падении самолета погиб человек
13 июля, 2020 06:32
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Фото: pixabay.com
В Нижегородской области разбился Ан-2.
В результате крушения один человек погиб. Еще одного пострадавшего госпитализировали.
Всего в самолете находились два человека, сообщает ТАСС.
Напомним, в феврале текущего года в Магадане пассажирский самолёт Ан-2 ударился о землю при взлёте.
Лайнер должен был вылететь в посёлок Сеймчан Магаданской области. На борту находились 14 человек. В результате аварийной посадки пострадали двое. У одного пассажира перелом руки, у члена экипажа - ушибы и травма грудной клетки.
По предварительным данным, при взлете самолет не смог набрать высоту, начал падать и ударился о землю. Ан-2 взлетел с перегрузом, сообщает телеграм-канал «112».
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