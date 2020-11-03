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Общество
В Нидерландах из-за угрозы теракта эвакуирован железнодорожный вокзал
3 ноября, 2020 22:20
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Youtube / Black Flag Media
Центральный вокзал города Утрехт в Нидерландах эвакуирован, движение поездов остановлено. На станции замечено большое число вооруженных правоохранителей.
Согласно местным СМИ, люди в форме разыскивают подозреваемого, который кричал в поезде «всякие вещи», которые вызвали беспокойство. Над зданием вокзала летает полицейский вертолет.
По информации представительство Голландских железных дорог, службы экстренной помощи и правопорядка были вызваны из-за угрозы взрыва, передаёт DUIC.
Ранее стало известно, что запрещенная в России «ИГ» взяла на себя ответственность за теракт в Австрии.
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