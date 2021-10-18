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В нескольких регионах России опробуют электронные паспорта двух видов
18 октября, 2021 17:07
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Liang Sen/XinHua/globallookpress
Выдачу электронных паспортов планируют начать в трех регионах России. Это произойдет до конца 2022 года.
Электронный паспорт появится в двух вариантах: в виде смарт-карты или приложения с QR-кодом. О новшестве сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
Цифровые документы не отменяют бумажные. Задача ведомства - дать возможность россиянам иметь электронную копию паспорта.
Пилотный проект может быть запущен в Москве, Московской области и Татарстане.
Как уточняет телеканал «360», смена документа - добровольная процедура.
Напомним, первоначально введение электронных паспортов планировалось в 2020 году. Пандемия притормозила планы ведомства.
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