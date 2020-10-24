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В немирную Беларусь мирный атом — старт АЭС уже близко

Кирилл Савушкин
24 октября, 2020 15:16
1 мин
Photo
Flickr

Белорусская атомная программа получила новый виток. Атомная электростанция получила долгожданное разрешение на право энергетического пуска энергоблока № 1.

Накануне было получено заключении Госатомнадзора, который признал достаточной готовность АЭС к началу своей деятельности.

Белорусская АЭС расположена рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).

темы
Беларусь
АЭС
энергетика
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