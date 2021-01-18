В немецкой больнице обнаружили совершенно новую разновидность коронавируса

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В немецкой клинике у пациентов c COVID-19 выявили новую вариацию вируса. Неизвестный штамм обнаружили у троих из 73 заболевших.

О том, что перед врачами новый вариант коронавируса, подтвердили отклонения в результатах и исследованиях мазков пациентов. После этого врачи из клиники города Гармиш-Партенкирхен направили анализы троих заболевших в «Шарите» в Берлине.

Там убедились, что это может быть новая вариация коронавируса, сообщает телеканал «360». О его особенностях ничего не известно.

В настоящее время беспокойство ученых вызывает «британский» штамм коронавируса. Он обладает заразностью на 70% выше, чем исходный вирус.

Ранее ученые объяснили высокую заразность нового штамма тем, что Super-COVID быстрее размножается в горле.