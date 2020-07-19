В Нальчике поломанный аттракцион подвесил людей вниз головой
Карусель в Нальчике подвесила катающихся вниз головой на 10 минут - произошла внезапная поломка аттракциона, который перевернул детей и взрослых вверх ногами.
На появившейся в соцсетях видеозаписи видно, что на карусели повисли несколько взрослых и детей, которые были закреплены специальными держателями. Очевидцы за кадром обсуждают, что в таком положении люди висят 10 минут.
Всех застрявших на карусели вытащили. Пострадавшим даже не предложили компенсацию за испорченный отдых. Данный инцидент в парке не комментируют, сообщает «Комсомольская правда».
Два года назад в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге на четырехлетнюю девочку упал аттракцион.
По словам родственников ребенка, во время работы у машины сломалось основание и упало на девочку. В результате инцидента она не пострадала, но получила шок.
Родные девочки написали заявление на тех, кто обслуживает аттракционы.