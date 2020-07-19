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В Нальчике поломанный аттракцион подвесил людей вниз головой

Денис Постольский
19 июля, 2020 23:30
1 мин
карусель
Фото: соцсети

Карусель в Нальчике подвесила катающихся вниз головой на 10 минут - произошла внезапная поломка аттракциона, который перевернул детей и взрослых вверх ногами.

На появившейся в соцсетях видеозаписи видно, что на карусели повисли несколько взрослых и детей, которые были закреплены специальными держателями. Очевидцы за кадром обсуждают, что в таком положении люди висят 10 минут.

Всех застрявших на карусели вытащили. Пострадавшим даже не предложили компенсацию за испорченный отдых. Данный инцидент в парке не комментируют, сообщает «Комсомольская правда».

Два года назад в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге на четырехлетнюю девочку упал аттракцион.

По словам родственников ребенка, во время работы у машины сломалось основание и упало на девочку. В результате инцидента она не пострадала, но получила шок.

Родные девочки написали заявление на тех, кто обслуживает аттракционы.

темы
аттракционы
нальчик
карусель
1 мин