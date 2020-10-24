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В Нагорном Карабахе идут бои вопреки всем переговорам

Кирилл Савушкин
24 октября, 2020 09:27
1 мин
Photo
Flickr

Бои с армией Азербайджана идут на всех направлениях карабахского конфликта. Об этом рассказали в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Сообщение пресс-службы ведомства гласит: «Бои локального значения продолжаются по всем направлениям. Подразделения армии обороны успешно пресекают наступательные действия противника. Оперативная обстановка контролируется».

Как сообщает «Интерфакс», в азербайджанском военном ведомстве также сообщили о боях по всей линии фронта.

темы
Азербайджан
Нагорный Карабах
военный конфликт
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