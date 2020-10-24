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Общество
В Нагорном Карабахе идут бои вопреки всем переговорам
24 октября, 2020 09:27
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Бои с армией Азербайджана идут на всех направлениях карабахского конфликта. Об этом рассказали в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Сообщение пресс-службы ведомства гласит: «Бои локального значения продолжаются по всем направлениям. Подразделения армии обороны успешно пресекают наступательные действия противника. Оперативная обстановка контролируется».
Как сообщает «Интерфакс», в азербайджанском военном ведомстве также сообщили о боях по всей линии фронта.
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