В Нагорном Карабахе идут бои вопреки всем переговорам

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Бои с армией Азербайджана идут на всех направлениях карабахского конфликта. Об этом рассказали в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Сообщение пресс-службы ведомства гласит: «Бои локального значения продолжаются по всем направлениям. Подразделения армии обороны успешно пресекают наступательные действия противника. Оперативная обстановка контролируется».

Как сообщает «Интерфакс», в азербайджанском военном ведомстве также сообщили о боях по всей линии фронта.