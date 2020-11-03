В МВФ описали кризис из-за коронавируса буквами русского алфавита

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Траектория развития мировой экономики после кризиса из-за эпидемии коронавируса будет настолько нелинейной, что для ее описания подойдут только буквы русского алфавита.

Как сообщил заместитель директора Исследовательского департамента Международного валютного фонда Антонио Спилимберго, это уникальная рецессия. «Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а о какой-то Ш-образной кривой восстановления, если использовать русские буквы», — сказал он.

Он посоветовал искать подходящую форму кривой восстанавления «в дебрях русского алфавита».

По словам замдиректора, очень трудно прогнозировать, как будет разворачиваться эта рецессия даже в краткосрочной перспективе, сообщает РБК.

В марте директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже худшая, ожидает мировую экономику в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

Восстановления в МВФ ожидают в 2021 году. Как отметила Георгиева, чтобы добиться экономического подъема к предстоящем году, необходимо «отдать приоритет сдерживанию и укреплению систем здравоохранения повсюду». Она также подчеркнула, что с наибольшими трудностями, как ожидается, столкнутся развивающиеся государства.