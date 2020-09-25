В МВД раскрыли какие машины покидают своих российских хозяев чаще всего

Flickr

Правоохранители раскрыли информацию о наиболее часто угоняемых за пределы России автомобилях. По информации МВД, против воли хозяев пересекают границу класса люкс и премиум-класса.

«Идентификация обнаруженных иномарок проводится в том числе по учетам заводов-изготовителей. Взаимодействие в этой сфере налажено с бюро Интерпола государств, на территории которых расположены головные офисы крупнейших производителей транспортных средств», — приводит ТАСС слова начальника Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майора полиции Александра Прокопчука.

По его словам, за последние 30 лет, за пределами РФ было обнаружено около 20 тыс. машин из России. На территории нашей страны, при этом было найдено около 35 тыс. угнанных иностранных автомобилей.

Согласно статистике «АльфаСтрахования», в прошлом году наиболее угоняемыми в России стали Cadillac Escalade, Toyota Camry а также Land Rover Freelander. Наиболее опасным для автовладельцев городом стал Санкт-Петербург.