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В Москву из-за рубежа поставили 10 млн бэушных одноразовых перчаток
15 января, 2021 10:56
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фото: Pixabay
В Москву из-за рубежа поставили 10 млн одноразовых перчаток, однако выяснилось, что изделия имеют характерные признаки того, что они уже находились в употреблении. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
По данному факту ведомство инициировало возбуждение уголовного дела по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Бэушные резиновые изделия прибыли из-за рубежа по заказу одной из российских компаний, пишет «РИА Новости».
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