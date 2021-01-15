В Москву из-за рубежа поставили 10 млн бэушных одноразовых перчаток

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В Москву из-за рубежа поставили 10 млн одноразовых перчаток, однако выяснилось, что изделия имеют характерные признаки того, что они уже находились в употреблении. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

По данному факту ведомство инициировало возбуждение уголовного дела по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Бэушные резиновые изделия прибыли из-за рубежа по заказу одной из российских компаний, пишет «РИА Новости».