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В Москве задержан насильник из Южного Бутово

Дмитрий Байков
21 июля, 2020 11:24
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фото: Flickr

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии нападений на женщин на юго-западе столицы. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

По данным следствия, мужчина в позднее время суток нападал на женщин в Южном Бутово с целью совершения «насильственных действий сексуального характера». С начала июля в полицию обратились семь пострадавших. Они описали приметы насильника.

По данным фактам возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Сообщается, что три пострадавшие женщины уже опознали подозреваемого, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в индийской тюрьме Тихар привели в исполнение смертный приговор в отношении четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх, которое произошло в 2012 году.

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