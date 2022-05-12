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В Москве задержали водителя из-за гроба с флагом Украины и символикой США
12 мая, 2022 15:23
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Telegram-канал «Осторожно, новости»
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали акциониста, эксцентрично наворачивавшего по городу круги.
Мужчина прицепил к своему автомобилю гроб с флагами Украины и Соединённых Штатов Америки, в то врем как на крыше его машины красовались российский флаг и флаг Победы. Как долго водитель привлекал к себе внимание, неясно, но работники правопорядка, заметив необычное явление на Тверской, долго не думая, решили задержать акциониста в сопровождении двух автомобилей полиции.
Известно, что силовики сняли символику зарубежных стран, а водителя отправили в ОВД Тверское для изучения документов задержанного. Как оказалось, долго «патриота» не мучили. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», после беседы отпустили.
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