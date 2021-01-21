Общество

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице России известного белорусского кикбоксера Алексея Кудина. Он принимал участие в протестах против режима президента РБ Александра Лукашенко и уехал из страны после возбуждения дела.

Известно, что спортсмена обвиняют по статье «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». 19 ноября должно было состояться первое заседание по делу, однако кикбоксер не явился в суд, а затем был объявлен в розыск. Вероятнее всего, его экстрадируют в Беларусь.

Кудин был задержан в конце августа на акции протеста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает РБК.