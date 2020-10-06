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В Москве водитель на «Гелендвагене» насмерть задавил пешехода

Антон Мельников
6 октября, 2020 00:16
1 мин
у
Telegram-канал Mash

В Москве на Кутузовском проспекте водитель на автомобиле Mercedes G-Класса («Гелендваген») сбил пешехода насмерть.

Происшествие случилось около 11 вечера на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на улицу Минскую.

Водитель «Мерседеса» сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, передает Telegram-канал Mash.

темы
Москва
происшествия
Mercedes
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