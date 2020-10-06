В Москве водитель на «Гелендвагене» насмерть задавил пешехода

Telegram-канал Mash

В Москве на Кутузовском проспекте водитель на автомобиле Mercedes G-Класса («Гелендваген») сбил пешехода насмерть.

Происшествие случилось около 11 вечера на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на улицу Минскую.

Водитель «Мерседеса» сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, передает Telegram-канал Mash.