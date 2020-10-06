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Общество
В Москве водитель на «Гелендвагене» насмерть задавил пешехода
6 октября, 2020 00:16
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Telegram-канал Mash
В Москве на Кутузовском проспекте водитель на автомобиле Mercedes G-Класса («Гелендваген») сбил пешехода насмерть.
Происшествие случилось около 11 вечера на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на улицу Минскую.
Водитель «Мерседеса» сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, передает Telegram-канал Mash.
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