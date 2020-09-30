В Москве включили отопление. Тепло появилось в 70% домов мегаполиса

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В Москве продолжается подключение к отоплению объектов инфраструктуры города.

Тепло включили в 70% жилых домов и в более чем 80% социальных объектов. Как сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, процедура включения отопления происходит постепенно, технологический срок — пять суток.

Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисы, после этого - торговые и промышленные предприятия.

Отопительный сезон стартовал досрочно из-за эпидемии COVID-19, сообщает телеканал «360».

Как сообщил ранее глава города Сергей Собянин, в этом году «очень важно», чтобы горожане не замерзали и не болели простудными заболеваниями. «Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре», — отметил мэр. Отопление появится раньше, чтобы жители Москвы лучше себя чувствовали и не болели.