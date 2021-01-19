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В Москве вышел приказ по британскому штамму коронавируса

Лилия Караева
19 января, 2021 11:09
1 мин
Социальная дистанция
Pixabay.com

Департамент здравоохранения Москвы подписал распоряжение для скорых, в котором говорится об усилении мер по выявлению британского штамма коронавируса. Теперь врачи должны будут уточнять детальную информацию о прилетевших из Великобритании или Северной Ирландии.

От медиков потребовали указывать в карте конкретное место пребывания пациента и его близких. Они будут выяснять рейс, на котором прибыл зараженный, место в самолете, ФИО пассажиров рядом.

Медиков должны оповестить о новых правилах работы до 20 января, написал Telegram-канал Mash.

Ранее ученые назвали причину, по которой британский штамм на 70% заразнее исходного вируса.

темы
Москва
коронавирус
Скорые
британский штамм
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