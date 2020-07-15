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В Москве ветром повалено более 20 деревьев

Артем Денисов
15 июля, 2020 05:38
1 мин
ветер
Фото: pixabay.comё

Сильный ветер повалил в Москве более 20 деревьев.

Из-за этого повреждены около 10 машин. Также упавшие деревья обрывали провода. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Департамент ЖКХ Москвы и «Мосводосток» подготовили специальные бригады для ликвидации возможных последствий прошедшего ливня.

Согласно прогнозу синоптиков, погода улучшится только к субботе - воздух прогреется до 25 градусов выше нуля, осадки прекратятся, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось, синоптики прогнозируют в России «волну жары».

Согласно прогнозу, температура превысит норму на 6-7 градусов в Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. Там прогнозируется 33-38 градусов.

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жаркая погода продержится в регионах Урала до середины будущей недели, сообщает ТАСС.

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