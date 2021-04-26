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В Москве усилили контроль ношения масок и перчаток в метро
26 апреля, 2021 10:46
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Власти Москвы усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в вагонах метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
За апрель в Москве было выявлено более 40 тысяч нарушений ношения масок и перчаток. В связи с этим контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима усилен. Особое внимание уделяется поведению пассажиров в метро, а также на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах.
Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов, напомнил, что эпидемиологические правила следует соблюдать не только на входе в транспорт или в метро, но и на протяжении всей поездки, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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