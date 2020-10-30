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Общество
В Москве суд оштрафовал пенсионера на 12 тысяч рублей за фразу «Путин воо»
30 октября, 2020 22:55
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Фото: Pixabay
В Москве суд оштрафовал пенсионера Александра Кассихина на двенадцать тысяч рублей за попытку выложить пшеном на асфальте фразу «Путин воо».
По данным проекта «ОВД-Инфо», ему вменили нарушение правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Акция прошла на Манежной площади 30 августа. В ней приняли участие 10 человек, одна из которых держала в руках листок с надписью «Хабаровск».
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