В Москве стартует сезон пробок из-за подготовки к параду Победы

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В связи с подготовкой к параду Победы, на Красной площади в Москве ограничат движение.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с ограничениями и построить оптимальный для себя маршрут. Движение в городе будет изменено 27, 29 и 30 апреля, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 мая.

Так, 27 апреля с 21 часа до окончания мероприятия будет перекрыта часть дороги на Тверской улице, 1-й Тверской-Ямской, по Оружейному переулку, улицам Моховой, Охотному Ряду, Большой Никитской, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, в этом году президент России Владимир Путин не планирует приглашать на Парад Победы иностранных лидеров. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил причину такого решения.

Ранее в Кремле заявили, что парад в этом году однозначно будет. Говорилось, что приглашение иностранцев будет зависеть от ситуации с COVID-19 зарубежом.