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В Москве на 85-м году жизни скончался журналист и создатель «Взгляда» Анатолий Лысенко
20 июня, 2021 13:37
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
В Москве на 85-м году жизни скончался известный российский тележурналист Анатолий Лысенко.
Анатолий Лысенко родился в 1937 году в Виннице, после этого его семья перехала в Москву. Долгое время он работал старшим редактором в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.
Был одним из основателей и руководителей программы «Взгляд», принимал участие в создании телеканала «ТВ Центр», с июля 2012 года возглавлял АНО «Общественное телевидение России», пишет ТАСС.
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