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В Москве скончалась легенда советской эстрады Алла Иошпе
30 января, 2021 18:47
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Группа ВКонтакте «Алла Иошпе и Стахан Рахимов»
В Москве скончалась народная артистка России, советская эстрадная певица Анна Иошпе, ей было 83 года.
«Умерла певица Анна Йошпе — человек нереальной красоты и таланта», — написала писательница Мария Арбатова в своем Facebook.
Алла Иошпе родилась в 1937 году в Москве. В 1960-1970-х годах прошлого века дуэт Аллы Иошпе и Стахана Рахимова был на пике славы. В 1979 году Иошпе и Рахимов подали документы на выезд в Израиль, их не выпусти и запретили выступать на сцене. В 2002 году Иошпе и Рахимов стали народными артистами России, передает НТВ.
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