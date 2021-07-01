В Москве прошел форум «Экология большого города»

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Экологический форум «Экология большого города» состоялся в столице 1 июля. Участники мероприятия обсудили вопросы по сохранению природы в условиях быстро развивающегося мегаполиса: по проблеме мусора, сохранению зеленых насаждений, чистоты рек и прудов, чистого воздуха.

Например, инициатор форума – исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева подняла тему по мусорным отходам. Она предложила изменить принципы оплаты за вывоз мусора, чтобы сделать раздельный сбор экономически выгодным.

«Есть и инициативы по изменениям в Градостроительный кодекс, с тем чтобы выводить вредные производства за пределы городской черты либо модернизировать их», - рассказала Разворотнева.

В центре дискуссии также оказались инициативы программы мэра Москвы Сергея Собянина «Самый лучших город Земли». Так, член комиссии Мосгордумы по экологии, директор Парка культуры и отдыха «Бабушкинский» Игорь Бускин подчеркнул, что одна из задач программы – сберечь естественные лесные зоны. Для этого нужно прежде всего ухаживать и лечить деревья.

«Когда городские службы ведут санитарные вырубки порой звучат очень резкие мнения от жителей. Горожане не всегда понимают, что вечного ничего нет, что деревья болеют – и чтобы спасти целую рощу порой необходимо пожертвовать одним деревом. Нужно эти проблемы решать вместе с жителями, возвращая фруктовые деревья. Ведь не зря Москву называют городом-садом», - отметил Бускин.

С ним согласна и заслуженный мастер спорта России, депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая. Она также напомнила, что президент Владимир Путин дал поручение выделить дополнительно 30 млрд рублей на очистку рек и водоемов.

«Каждый житель может помочь, может проявить ответственность, чтобы сберечь природу. Я говорю на эти темы с детьми, потому что даже самая длинная дорога начинается с себя, с первого шага», - добавила она.

Форум «Экология большого города» прошел на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России». В нем приняли участие депутаты, кандидаты партии, представители науки и общественники.

Напомним, в программе мэра Москвы Сергея Собянина «Лучший город Земли», которая впервые была озвучена на городской партконференции «Единой России» 15 июня, в планах столицы переформатировать 10% промышленных зон в комфортные парки, перевести к 2030 году весь наземный транспорт города с дизтоплива на электричество, что позволит минимум на 10% улучшить качество воздуха. Согласно программе мэра, доля утилизации отходов должна увеличиться в 2,8 раза (до 36%), а доля сортировки отходов – в 3,72 раза (до 60%) относительно показателей 2019 года.