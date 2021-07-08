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В Москве прощаются с Владимиром Меньшовым
8 июля, 2021 11:28
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Прощание с режиссером и актером, лауреатом премии «Оскар» Владимиром Меньшовым проходит сегодня в Москве, 8 июля, в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
В холле установлен портрет Меньшова в окружении многочисленных венков, на экране демонстрируются его фотографии разных лет. Проститься с артистом пришли десятки друзей, коллег и родственников.
Народный артист РСФСР будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с актером Василием Лановым.
Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса, пишет «РИА Новости».
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