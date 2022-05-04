В Москве пропали 38 туристов из Ирака. Среди них были дети
38 прибывших из Ирака в Москву туристов пропали. Несколько дней назад они в составе небольших групп покинули гостиницу, в которой остановились. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.
Об исчезновении почти четырёх десятков туристов с детьми рассказала полицейским работница туркомпании. По ее словам, около девяти семей из Ирака прилетели в столицу 30 апреля — в течение семи дней они должны были посетить пару экскурсий. Их паспорта находились на стойке регистрации гостиницы, за них отвечал гид.
Однако на следующий день иракцы отказались разглядывать достопримечательности Москвы, сославшись на недомогание, и под разными предлогами пытались отобрать свои паспорта. Попытки иностранцев не увенчались успехом, тогда они решили покинуть территорию отеля без документов.
В турфирме полагают, что граждане Ирака на самом деле не особенно интересовались видами Москвы. Вероятно, истинной целью их приезда в Россию является попытка получить статус беженца и остаться, передаёт Telegram-канал Baza.