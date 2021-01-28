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В кафе на Ленинградском проспекте в Москве мужчина начал стрелять по посетителям. В результате происшествия пострадали три человека, одного из них пришлось госпитализировать в больницу, остальные добрались до медучреждения самостоятельно.

Известно, что между неизвестными гражданами сначала произошел словесный конфликт, однако в скором времени он перерос в стрельбу. Полицейские утверждают, что злоумышленник использовал травматический пистолет - оружие по окончании инцидента было найдено на территории заведения. После содеянного он скрылся с места преступления.

Сотрудники угрозыска оперативно вышли на след подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый мужчина.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство». Его поместили в СИЗО, передает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Ранее сообщалось о том, что в центре Грозного боевики напали на сотрудников патрульно-постовой службы.