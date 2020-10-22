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В Москве предотвращен теракт. Силовики нашли тайник

Кирилл Савушкин
22 октября, 2020 17:04
1 мин
Photo
Flickr

Силовики из ФСБ задержали выходца из Центральной Азии, собиравшегося устроить теракт в Москве. Им планировалось использовать взрывчатку в одном из государственных зданий.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в столичном регионе. В результате проведенных мероприятий задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства», - заявили в Федеральной Службе Безопасности.

В тайнике террориста были обнаружены фрагменты взрывного устройства, а также средства связи, через которые он получал инструкции.

темы
Москва
ФСБ
теракт
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