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В Москве пассажиры избили таксиста за пропуск остановки

Артем Денисов
16 июля, 2020 05:00
2 мин
такси
Фото: фото: Flickr

В Москве таксист был избит за то, что пропустил остановку, о которой просили двое пассажиров.

Они сели в такси, но когда водитель проехал нужную им остановку, один из молодых людей ответил ему грубо и начал ругаться. Шофер попросил не выражаться, после чего завязался конфликт. Один из парней ударил таксиста кулаком в плечо.

Водитель увидел машину полицейских и пытался поехать за ней, второй пассажир дернул ручник и начал угрожать. Обидчики вышли из машины, когда водитель стал непрерывно сигналить, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось, житель Москвы избил до смерти водителя такси за то, что тот отказался везти пьяную компанию. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Инцидент произошел ночью на 24 июня в Зеленоградском округе Москвы. Подвыпившая компания передвигалась на такси. Уже в пути водитель заявил, что отказывается их везти. Это не понравилось одному из пассажиров, он вышел из автомобиля и начал избивать таксиста.

Пострадавший был госпитализирован, он впал в кому. Спасти его не удалось, мужчина умер 6 июля.

Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения злоумышленнику в виде ареста, пишет «Московский комсомолец».

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