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В Москве оценили ситуацию по коронавирусу в городе
21 июня, 2021 12:13
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В Москве показатели по коронавирусу не улучшаются. Так ситуацию оценила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
За прошедшие сутки в Москве более 1,6 тысячи пациентов были госпитализированы с коронавирусом. Выявлено 7584 новых случая заражения COVID-19.
Ракова с сожалением отметила, что улучшений в ситуации с коронавирусом в Москве не наблюдается, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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