Фото: bizneszarabotok.ru

Торговая сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) открыла для покупателей первый магазин без кассиров. Он находится на бульваре Веласкеса, 2 в Москве. Об этом сообщается на сайте ретейлера.

Чтобы попасть в магазин, нужно скачать приложение «Пятерочка #налету» и зарегистрироваться с помощью оригинальной системы идентификации личности. После того, как система сформирует QR-код, покупатель сможет попасть в торговый зал без персонала, где представлено около 900 наименований различной продукции. Торговая площадь магазина 80 квадратных метров. «Пятерочка» будет работать с 7:00 до полуночи.

«Магазин работает по принципу «умного дома»: на основе архитектуры IoT (интернета вещей) действует система специальных датчиков, которые могут контролировать вход, выход, нахождение покупателей в объекте, освещение, обеспечивают физическую безопасность. Все пространство магазина находится под мониторингом видеокамер, что позволяет с помощью нейросети осуществлять контроль товаров, купленных или только снятых с полки», – говорится в сообщении.

По результатам пилотного проекта и на основе обратной связи будет принято решение о масштабировании данного формата.