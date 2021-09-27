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В Москве опять начнут «гонять» и штрафовать за маски
27 сентября, 2021 18:00
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В столице будет усилен контроль за ношением масок в заведениях общепита и магазинах. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Он пояснил, что контроль ношения масок не останавливался и ведется с 2020 года. Предприятия общественного питания и торговли регулярно проверяются мобильными группами. Только на прошлой неделе ряду крупных торговых точек выдали предостережения по поводу масочного режима.
«И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», - подчеркнул представитель московских властей.
Немерюк напомнил, что нарушение профилактических мер по коронавирусу грозит штрафом до 1 млн рублей и временным запретом ведения деятельности, передаёт «ТАСС».
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