В Москве начинается Всероссийская перепись населения

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Всероссийская перепись населения началась в Москве. Она продлится до 14 ноября, при этом заполнить переписной лист можно онлайн – такая возможность будет до 8 ноября. Как считают эксперты, актуальная информация о количестве и возрастной категории москвичей позволит точнее оценить их потребности.

Жители столицы ответят на 33 вопроса, а те, кто проживает в РФ менее года, - на семь. В этот раз принять участие в переписи можно 3 способами: заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг, посетить переписной участок, которых в столице будет открыто 3,7 тыс., либо дождаться переписчика – они начнут обход квартир с 18 октября.

Как считает политолог Анастасия Матюсова, среди разных возрастных категорий будут востребованы разные способы участия в переписи.

«Например, пожилым будет привычнее переписаться дома или на переписном участке. Однако в условиях пандемии было бы логичнее сделать это на портале госуслуг. Для молодежи и москвичей среднего возраста, полагаю, будет предпочтительнее перепись в онлайне или на переписном участке», - сказала она.

Сведения Всероссийской переписи населения заметно повлияют на столичную сферу здравоохранения, считает Матюсова. Актуальная информация о количестве и возрастной категории москвичей, проживающих в районах города, позволит точнее определить, например, сколько поликлиник и больниц необходимо возвести в тех или иных частях города.

По мнению политолога Павла Данилина, от результатов переписи будет зависеть точность и актуальность городской стратегии развития и программ поддержки населения.

«Будет более правильное понимание того, насколько сформирована городская среда, насколько важны потребности для разных групп граждан в тех или иных местах. Это неоценимый тотальный социальный опрос, по итогам которого можно будет пересмотреть некоторые ориентиры в организационной и бюджетной политике», - считает он.

Сверка за 10 лет

Всероссийская перепись населения проводится каждые 10 лет. Исследование дает возможность оценить динамику изменений важных демографических, социальных и экономических показателей за время, прошедшее с момента предыдущей переписи, а также скорректировать ключевые направления развития страны и каждого населенного пункта, учитывая полученные актуальные данные.

Изначально перепись должны были организовать в октябре 2020 года, однако из-за коронавируса перенесли на октябрь-ноябрь 2021 года.