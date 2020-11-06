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В Москве на уроке физкультуры умерла школьница

Дмитрий Байков
6 ноября, 2020 13:39
1 мин
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фото: Flickr

В Москве на уроке физкультуры умер ребенок. Об этом сегодня сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Сообщается, что сегодня ученица одной из московских школ почувствовала себя плохо на уроке физкультуры и впоследствии скончалась.

Сейчас проводится осмотр места происшествия. Опрашиваются свидетели и должностные лица, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что девятиклассник умер прямо во время урока английского языка. Печальный инцидент со школьником произошел в лицее №73 в городе Пензе.

темы
Москва
Россия
дети
школа
происшествие
трагедия
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