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В Москве на прием к стоматологу явилась пьяная 12-летняя девочка

Дмитрий Байков
14 октября, 2020 11:38
2 мин
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фото: Pixabay

В Москве на прием к стоматологу явилась 12-летняя девочка в пьяном виде. Инцидент произошел в одной из столичных стоматологических клиник 13 октября.

Сообщается, что перед посещением зубного врача мать отпустила девочку погулять. Однако на прием школьница пришла в состоянии острого алкогольного опьянения.

Почему девочка пришла в таком виде она объяснить не смогла. На место вызвали скорую помощь, девочка была госпитализирована в токсикологическую реанимацию.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным девочка на учете не состоит, характеризуется положительно, сообщает РЕН. ТВ.

Ранее сообщалось, что в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка.

В Гыданскую участковую больницу был доставлен 8-летний мальчик с признаками отравления. По данным следствия, накануне школьник остался в квартире один без присмотра родителей и выпил значительное количество водки, которую принес домой и оставил в легкодоступном месте его отец.

темы
Москва
Россия
общество
дети
алкоголь
стоматология
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