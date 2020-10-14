В Москве на прием к стоматологу явилась пьяная 12-летняя девочка

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В Москве на прием к стоматологу явилась 12-летняя девочка в пьяном виде. Инцидент произошел в одной из столичных стоматологических клиник 13 октября.

Сообщается, что перед посещением зубного врача мать отпустила девочку погулять. Однако на прием школьница пришла в состоянии острого алкогольного опьянения.

Почему девочка пришла в таком виде она объяснить не смогла. На место вызвали скорую помощь, девочка была госпитализирована в токсикологическую реанимацию.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным девочка на учете не состоит, характеризуется положительно, сообщает РЕН. ТВ.

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