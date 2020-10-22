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В Москве мигрант пытался покончить с собой – поставил на уши весь город

Марьям Ибрагимова
22 октября, 2020 17:09
2 мин
Фото: news.ykt.ru
Фото: news.ykt.ru

В Москве мигрант всполошил сотрудников полиции, бригаду психиатрической медицинской помощи и врачей из Боткина. Мужчина пытался публично покончить с собой, и ему почти удалось это сделать.

Инцидент произошел накануне, 21 октября, в столичных Черемушках. Возле столовой №14 40-летний приезжий из Таджикистана стал привлекать к себе внимание своим поведением. По словам очевидцев, он вел себя странно и пугающе, подходил к прохожим и грозился себя убить. На место вызвали полицию. Правоохранители отобрали у него отвертку, надели на него наручники и посадили в машину.

По приезде в отделение, поведение мигранта лишь усугубилось. Он всячески пытался нанести себе вред, бился головой об стену.

«Либо я сам себя убью, либо это сделают они», — говорил задержанный, сообщает «360».

В результате, в отдел вызвали бригаду психиатрической и медицинской помощи. Когда медики прибыли, мужчину передали для осмотра, предварительно сняв с него наручники. После этого мигрант попросился в уборную, куда его отправили вместе с сопровождающим. Однако, доглядеть за ним не удалось. Из туалета он вышел с торчащим из груди гвоздем и тут же упал на пол.

«Пострадавшего экстренно доставили в ГКБ им. С. П. Боткина и госпитализировали с диагнозом: колотая рана левой половины грудной клетки, проникающая в плевральную полость, ранение верхней доли легкого, инородное тело грудной клетки, левосторонний минимальный гемоторакс», – сообщили телеканалу источники.

В каком он положении находится сейчас и что послужило причиной подобного поведения – не установлено.

темы
Москва
больница
полиция
мигрант
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