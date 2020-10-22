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На станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова создали уникальный алгоритм опроса пациентов с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Схема работы системы выглядит следующим образом: звонок поступает в единый городской диспетчерский центр, там специалисты обрабатывают жалобы пациентов — задают вопросы согласно разработанному алгоритму, делают отметки.

«Далее данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб, система анализирует сведения в режиме online с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод: экстренный или неотложный», – объясняют в депздраве.

Результатом применения искусственного интеллекта стало сокращения времени прибытия бригады скорой помощи к пациенту, а также оказание специализированной медицинской помощи.

«Искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103 и от службы 112 и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи. Такого высокого результата удалось добиться благодаря разработке медицинского изобретения, в котором отработаны всевозможные алгоритмы опроса и поводы к вызову», — прокомментировал новшество главврач медучреждения Николай Плавунов.