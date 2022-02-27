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В Москве и Петербурге проходят массовые акции протеста против спецоперации на Украине
27 февраля, 2022 19:03
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t.me/fontankaspb
В Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах прошли массовые несогласованные акции против операции на Украине.
Согласно опубликованным в сети видеороликам, есть задержанные.
Полиция пока не приводила данных ни о количестве участников, ни о числе задержанных. По другим данным, опубликованным на портале «ОВД-Инфо*» количество задержанных исчисляется несколькими тысячами.
Кроме того, сообщается, что на Дегтярной улице автозак КАМАЗ столкнулся с KIA, оторвав ей бампер и лишив фонаря, - передает телеграм-канал «ReadovkaSPB»
*Признан по решению Минюста СМИ-Иноагентом.
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