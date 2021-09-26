Новости – Люди
Люди
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
26 сентября, 2021 10:20
1 мин
1 мин
Pixabay
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это следует из данных Гидрометцентра России.
Предупреждение действует до 8 часов вечера воскресенья.
Опасность объявлена из-за сильного ветра. Местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Также в отдельных районах не прекращаются ливневые дожди.
Ожидается, что осадки прекратятся в Москве к утру вторника.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости