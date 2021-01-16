В Москве электричка сбила мужчину

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Мужчина попал под поезд недалеко от станции «Дегунино» в Москве. В настоящее время пострадавший госпитализирован, за его здоровье бьются врачи. Поезд, под который попал неудачливый житель города следовал по маршруту Кубинка-Лобня.

В настоящее время уполномоченные органы проводят проверку по факту случившегося с целью установления причин происшествия и определения дальнейших процессуальных действий.

Сведения о столкновении на железнодорожных путях были предоставлены пресс-службой управления полиции на транспорте, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье поезд насмерть сбил актрису из «Белого солнца пустыни» Галину Дашевскую.