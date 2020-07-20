В Москве автобус снес остановку с людьми

Общество

Кадр из видео На YouTube

На Ставропольской улице в Москве автобус врезался в остановку, где стояли люди. В результате погиб один человек.

Инцидент произошел возле дома № 16 на Ставропольской улице. Предварительно, авария произошла по неосторожности - водитель не справилась с управлением и совершила наезд на остановку.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что перед выходом на рейс она прошла медицинскую проверку и была допущена к управлению автобусом. Ведомство пообещало оказать материальную помощь семье погибшей.

В июне пассажирский автобус врезался в опору моста под Тулой. В аварии пострадали восемь человек.