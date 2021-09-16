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В Москве 17-19 сентября закроют вестибюль станции «Курская» Арбатско-Покровской линии метро
16 сентября, 2021 20:01
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wiki2.org
Вестибюль станции метро «Курская» (радиальная) столичного метрополитена будет недоступен для пассажиров 17-19 сентября. На станции будут менять эскалаторы, передаёт ТАСС.
В московской подземке уточнили, что планируют отремонтировать три эскалаторы. Пассажирам на время ремонта рекомендуют пользоваться «Курской» (кольцевая линия, третий выход).
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