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В Московском цирке нашли конструкцию для защиты Брежнева от покушений

Дмитрий Байков
23 июля, 2020 12:33
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фото: Flickr

В Большом Московском цирке при ремонте манежа обнаружили железные пластины, которые, возможно, предназначались для защиты генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева на случай покушения.

Как сообщили в пресс-службе Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, две металлические пластины толщиной около семи миллиметров обнаружили в деревянных перилах. При этом об их существовании никто из сотрудников цирка ничего не знал.

При жизни Брежнев очень любил цирк, причем именно благодаря ему он был достроен. Для машины генсека был построен подземный гараж и в правительственную ложу оттуда можно было подняться на лифте. Появилось предположения, что конструкции были изготовлены как элемент защиты руководителя СССР, пишет Агентство городских новостей «Москва».

темы
Москва
Россия
СССР
Леонид Брежнев
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