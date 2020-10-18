В московском СИЗО ответили на обвинения в «прохладе» к заключенным

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В СИЗО № 6 Москвы рассказали о температурном режиме, который, по словам представителей учреждения, соответствует норме.

«В ряде СМИ появилась информация, что в СИЗО-6 в камерах якобы очень холодно, у подозреваемых и обвиняемых в ходе обысков изымают теплые вещи и белье», — отметили в заявлении пресс-службы столичного главка ФСИН, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве настаивают на том, что данная информация является ложной и температура в камерах является приемлемой.