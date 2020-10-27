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В московском храме науки построят храм религиозный
27 октября, 2020 17:34
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Youtube / Валдис Пельш
На территории Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) построят храм Кирилла и Мефодия. Постройка разместится на проспекте Вернадского, она будет вмещать 1 тысячу человек.
Проект подразумевает строительство здания с габаритами по периметру 53,7 на 40 метров и высотой 46 метров. Сейчас документы находятся на согласовании в патриархии и Москомархитектуре.
Постройка будет представлять собой многоглавый храм с шатровой колокольней. Планируется, что у здания будет два подземных этажа, в которых разместят приходские помещения и духовный центр МГУ, передаёт «Интерфакс».
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